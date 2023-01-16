طبيبة تحذر: التحدث بصوت أثناء النوم علامة على الإصابة بهذا المرض الخطير





كشفت أخصائية التغذية العلاجية إيفيلينا سابونيتيت، أن الأشخاص المصابون بالخرف، يواجهون صعوبة في معالجة المشاعر أو التجارب من الأحداث الماضية بسبب فقدان الذاكرة أو التدهور المعرفي.

وأوضحت، وفقا لموقع صحيفة ” express”. أن هؤلاء يعبرون عن أنفسهم من خلال الأفعال الجسدية بدلاً من التواصل اللفظي لإن تلك الذكريات تصبح ملموسة بشكل أكبر أثناء حالات النوم، مثل نوم حركة العين السريعة.

ولفتت أنه عادة ما يبدأ نوم حركة العين السريعة بعد حوالي 90 دقيقة من النوم، وتكون الأحلام خلال هذه المرحلة أكثر وضوحًا وأحيانا غريبة.

وأشارت إيفيلينا: “وبالمثل تظهر أفعالًا مماثلة أثناء مشاركتهم في أنشطة، مثل التحدث بصوت عالٍ في السرير أو عمل حركات تشير إلى أداء مهمة تتعلق بما يحلمون به في ذلك الوقت.”

ويمكن للمرضى الذين يعانون من هذا الاضطراب إن يبدأوا في اللكم والركل والصراخ أثناء نومهم.

صحيفة المرصد