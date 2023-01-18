احذروا.. لعبة شهيرة تسبب الإدمان.. واللاعبون في المصحات





هو حقيقة إدمان مادة أو نشاط معين، حيث يمكن أن يكون الإدمان من أي نوع أو طبيعة، ويتمثل أخطر أنواع إدمان العصر اليوم في ألعاب الفيديو، والتي وصلت بالعديد من اللاعبين إلى مصحات العلاج.

إحدى الألعاب التي كانت سائدة لسنوات هي “ماين كرافت” والتي تم تطويرها بواسطة Mojang Studios في عام 2011.

إنها لعبة الفيديو الأكثر مبيعًا على الإطلاق، حيث تم بيع أكثر من 238 مليون نسخة ويوجد عليها حوالي 141 مليون لاعب نشط شهريًا اعتبارًا من عام 2021.

قد يعرف عشاق الألعاب معظم هذه الحقائق حول ماين كرافت Minecraft، لكنهم قد لا يعرفون الحجم الحقيقي وخطورة إدمان اللعبة.

العلاج من ماين كرافت

وفقًا لخدمة دعم التعافي من الإدمان “رحاب المملكة المتحدة البريطانية” يلجأ المزيد من اللاعبين في الوقت الحاضر لدخول مصحات الإدمان من أجل العلاج من ماين كرافت أكثر من إدمان الكوكايين.

يقول التقرير أن عمليات البحث عن إدمان الألعاب في المملكة المتحدة وصلت 15% وهي نسبة أعلى من نسبة الكوكايين.

وأضافت Rehabs UK أن لعبة ماين كرافت إلى قائمة الألعاب الأكثر إدمانًا في العالم.

تليها على القائمة الألعاب التالية Fortnite، League of Legends، World of Warcraft وCandy Crush في المركز الأول.

صدى البلد