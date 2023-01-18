دراسة تحذر من أسماك تزيد من خطر الإصابة بالسرطان وتؤثر على الإنجاب والنمو





حذر الخبراء من أن تناول الكثير من الأسماك قد يزيد من خطر التعرض لـ”مواد كيميائية سامة إلى الأبد”.

وترتبط هذه المواد الكيميائية، المعروفة باسم الفاعلات بالسطح الفلورية أو PFAS، سابقا بالسرطان وقمع جهاز المناعة. وفي المنزل، يتم استخدامها في معدات الطهي غير اللاصقة مثل القدور والمقالي.

لكن الباحثين في الولايات المتحدة قالوا الآن إن هذه المواد الكيميائية عثر عليها أيضا في الأسماك التي يتم صيدها في البحيرات والأنهار.

وترتبط مركبات الفاعلات بالسطح الفلورية أيضا بزيادة الكوليسترول ومشاكل الإنجاب والنمو وأضرار صحية أخرى

صحيفة المرصد