



• السيد أبوالقاسم برطم عضو مجلس السيادة في وقتٍ سابق ، هذا الرجل يجسد هذه الأيام صورة السياسي البراغماتي بصورة وطريقة مدهشة ..

• برطم _ جزاه الله خيراً_ وجه انتقاداً حاداً لمحاكمة الرئيس البشير بحجة أنه قام بإنقلاب الإنقاذ ..برطم قال إن هذه محاكمة بلا قيمة ولا معني ..وإذا كان الأمر كذلك فيجب محاكمة كل من نفذوا إنقلابات عسكرية بالسودان وعلي رأسهم الفريق البرهان !!

• المدهش في أمر السيد برطم أنه عندما كان عضواً بمجلس السيادة كان الذراع الأيمن للفريق البرهان وأحد رجال مشورته ..يومها أطبق برطم فمه بأصابعه ولم يخرج منه مجرد تصريح ولو من باب المجاملة للمطالبة فقط بمعاملة الرئيس البشير معاملة كريمة ناهيك عن تسجيل موقف أخلاقي برفض محاكمته الهزلية !!

• بالمناسبة ، برطم بعد مغادرته كرسي منصبه بمجلس السيادة بدا مناصراً لتشكيل قوات دعم سريع نسخة خاصة بأهل شمال السودان ..

• المعروف أن برطم يقف مؤيداً للتطبيع مع إسرائيل وله في هذا الشأن تصريحات مشهورة ..ومنشورة !!

عبد الماجد عبد الحميد