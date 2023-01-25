تفاصيل القبض على روسي كان في طريقه إلى السعودية بسبب تذكرة السفر





تمكنت السلطات الأمنية في مطار كوشين الدولي (مطار نيدومباسيري) بولاية كيرلا الهندية، من ضبط مواطن روسي لمحاولته السفر إلى السعودية بتذكرة مزورة.

ووفق تقرير صحيفة “mediaoneonline” الهندية اليوم، فإن المتهم شوهد مع زوجته داخل المطار، والتي كانت تملك تذكرة سفر صحيحة إلى الرياض، وقام بأخذ نسخة منها وأضاف عليها اسمه.

وتبين أنه عند محاولة موظفي المطار إنهاء الإجراءات اللازمة للسفر، أثارتهم الشكوك لعدم وجود اسم المتهم ضمن قائمة المسافرين، وبعد إيقافه من قِبَل رجال الأمن؛ أقر بإضافته لاسمه في تذكرة زوجته.

فيما تم إيقاف المتهم وتسليمه إلى قسم مكافحة الجريمة لمزيد من التحقيقات.

صحيفة المرصد