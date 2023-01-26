رئيس الوزراء الاثيوبي “آبي أحمد” جاء الى السودان ليقول إن بلاده حاضرة ولن تترك الساحة لمصر وحدها





• مياه كثيرة جرت تحت الجسر بين الخرطوم وأديس أبابا منذ تلك الزيارة الشهيرة لآبي أحمد إلي الخرطوم ..

• رئيس الوزراء الأثيوبي الشاب غادر الخرطوم يومها وترك خلفه كلماته الجهيرة في وصف مجموعات أحزاب الحرية والتغيير ( إنهم ناشطون أكثر من كونهم سياسيين!!)..

• ومنذ تلك الزيارة لايزال أصحاب آبي أحمد يتصرفون كناشطين وهم مثل البوربون لايتعلمون شيئاً من تجاربهم .. ولايزالون في محطة الناشطين ..

• سيقع آبي أحمد في خطأ إستراتيجي إن تعاطي مع تعقيد المشهد السياسي السوداني الراهن بذات طريقته قبل أربع سنوات ..الحرية والتغيير تشتت شملها وتفرق من حولها الناعقون والناقمون وهي الآن أقرب إلي جمعية العلاقات العامة السياسية منها إلي تحالف سياسي يمكن البناء علي مصدر قوته وتأثيره علي أرض الواقع ..

• جاء آبي أحمد ليقول إن بلاده حاضرة ولن تترك الساحة لمصر وحدها ..أديس أبابا لاتريد أن يتوصل الفرقاء السودانيون إلي تسوية علي طبق كُشري مصري !!

• سيعود رئيس الوزراء الأثيوبي إلي بلاده وهو أكثر قناعة بأن الناشطين الذين التقاهم اليوم وهم ذاتهم الذين قابلهم قبل 4 سنوات ..وأن القضية السودانية الحالية أكثر تعقيداً من طريقة الحلول قصيرة المدي التي تطرحها بقايا الحرية والتغيير ..

• أفضل ماتقدمه إثيوبيا للسودان أن تعمل علي أرضية مشتركة تجمع فرقاء المشهد السياسي في الخرطوم يقبل فيها كل طرف الآخر بعيداً عن عقلية الاقصاء التي تدفع أثيوبيا نفسها ثمنها حتي اللحظة !!

عبد الماجد عبد الحميد

