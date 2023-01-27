كيف تعرف أن هاتفك الآيفون مخترق؟.. متخصص يوضح





هل يمكن أن يكون هاتفك الآيفون مخترقا وتعرض لمراقبة رسائلك الصادرة والواردة وصورك الشخصية؟ سؤال يطرحه كثير من مستخدمي هواتف الآيفون، ويجيب عنه المتخصص جمال صبري، الذي يؤكد أنه لا يمكن أن يتم اختراق الهاتف عن طريق الدخول على رابط مخصص للتجسس، وحتى إن ضغط عليه المستخدم فلن يضره، ولن يتمكن المرسل من اختراق البيانات.

وأشار «صبري» أنه يمكن حصول طرف آخر على المعلومات من خلال حساب الـ «icloud»، مؤكدًا أن بعض المستخدمين يسمحون للأصدقاء والأقارب باستخدام الاسم وكلمة السر الخاصة به، مما يمكنهم من الاطلاع على تحركات الهاتف وبعض الصور التي يتم تحميلها عليه، والكثير من البيانات.

وأوضح أنه يمكن معرفة إن كان «icloud» مرتبطًا بجهاز آخر أم لا عن طريق الدخول على الإعدادات، ثم الضغط على اسم المستخدم الذي يظهر بالأعلى ثم كلمات السر والأمان.

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وشدد على أنه حتى إن لم يجد المستخدم جهازا غريبا مرتبطا بالآي كلاود فيجب تفعيل ميزة «السؤال في حالة تسجيل الدخول»، والتي من شأنها أن ترسل رسالة للهاتف حال محاولة شخص آخر الدخول من هاتف آخر، بإرسال «كود التحقق» حتى لا يتمكن الطرف الآخر من فتح الآيكلاود إلا من خلال هذا الكود.

كما نوه أن هناك صفحات تنشئ إعلانات وهمية خاصة بمواقع كبيرة خاصة بالتسوق أونلاين، وعند فتح تلك الصفحة وإدخال البيانات الخاصة بحساب المستخدم، يستطيع أن يعرف رقم البطاقة البنكية وكلمة السر الخاصة بك، والتي قمت بإدخالها، لذلك يجب التأكد أن موقع التسوق هو الموقع الأصلي وليس الوهمي.

المصري لايت