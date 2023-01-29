وجدي ميرغني صاحب قناة سودانية24 يستثمر مع الجيش السوداني في مجال تجارة اللحوم والأقطان وفي ذات الوقت تنصب قناته المشانق لقادة الجيش





• مرة أخري نوجه خطاباً مباشراً إلي رجل الأعمال الناجح جداً وجدي ميرغني ..نقول له بالصوت العالي والواضح إن هنالك مجموعة من أدعياء المهنية داخل قناته سودانية 24يقومون بقصد بالإساءة إلي تاريخه في العمل العام .. وبطريقتهم هذه سيفتحون عليه أبواب نقد وملاحقة لن يحتملها الرجل الذي قال لمقربين منه إن الذين يهاجمون القناة لديهم أجندة وأهداف خاصة يريدون بذلك تبرير فعلتهم الكارثية بحق السياسي الشاب النعمان عبد الحليم ..

• يحتاج وجدي ميرغني إلي تكوين لجنة تحقيق خاصة للوقوف علي طبيعة ولؤم الأكاذيب التي حواها البيان الهزيل الذي أصدرته القناة عصر اليوم عقب الهجوم الكاسح عليها بعد فعلها المشين ..

• أنقل للسيد وجدي المختصر المفيد ومنه أن إدارة القناة سعت بكل ما تملك لتصحيح خطأ طرد النعمان عبد الحليم من الأستديو ..وللتوضيح أكثر يجب أن يعلم رجل الأعمال وجدي صالح أن القائمين علي أمر القناة وجهوا الدعوة للنعمان وآخرين للحضور إليهم في أستديو بديل لأن الأستديو الرئيسي مشغول بالتسجيل لبرامج شهر رمضان المعظم !!

• كل الذين تواصلوا معي شخصياً كانوا يمثلون قناة سودانية24 وهو مايفضح جبن ونوايا الذين يريدون تقديم المذيع راشد نبأ ككبش فداء مدعين بأن التسجيل قامت به شركة خاصة براشد وهو ذاته أمر يستحق تحقيقاً مشدداً من وجدي ..تحقيق يتم بموجبه طرد قيادة القناة الحالية لأنها كانت ستبقي متواطئة مع الشركة الجديدة لراشد وستبث إنتاجها بعد دفع القيمة المطلوبة دون علم مالك القناة !!

• أليس غريباً أن يهرب الناشطون السياسيون في قيادة سودانية24 من مسؤوليتهم ويرموا ثوب التقصير علي كتف راشد نبأ الذي ظلّ يقرأ بياناتهم الشتائمية ويقدم برامجهم المنحازة ضد التيار الوطني والإسلامي بطريقة مبتذلة ورخيصة ولاتمت بصلة للعمل المهني لا من قريب .. ولا من بعيد ..

• إن كان وجدي ميرغني راضياً عن طريقة صبية وكوادر الأحزاب العلمانية واليسارية والمنشطرة داخل قناته فعليه أن يعلم أن هنالك من لا يقبلون الصمت علي أفعال الصغار الذين يريدون إدارة معاركهم السياسية من خلف ستار..

• أليس غريباً أنه في ذات الوقت الذي يعمل فيه السيد وجدي ميرغني مستثمراً مع الجيش السوداني في مجال تجارة اللحوم والأقطان ويقبض أرباحه الحلال ، في ذات الوقت تنصب قناة سودانية24 المشانق لقادة القوات المسلحة وتشتم فيهم صباح مساء ثم لاتستحي شلة كوادر اليسار وبقايا الحرية والتغيير داخل القناة أن تقبض رواتبها من وجدي ميرغني الذي أتعجب كثيراً إصراره المدهش علي الصمت علي قناة باتت خاسرة ومتراجعة بسبب سياسات وجوه إعلامية فاشلة وغير متصالحة مع ذاتها في نفس الوقت ..

• سنعود للنقاش المطول مع وجدي ميرغني ..وحتي ذلك الحين عليه تشكيل لجنة تحقيق لمعرفة مايدور داخل قناته ..وعليه أن يضع حداً للذين يريدون التضحية بزميلهم راشد نبأ !!

عبد الماجد عبد الحميد

