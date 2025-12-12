أرض تنتزع بالتصفيات … والبقارة في مرمى الصفقة الكبرى ل آل دقلو.

• ما يحدث حول هجليج وأبيي وجبال النوبة لم يعد مجرد صراع حدود أو اشتباك نفوذ، بل تحول إلى إعادة رسم جغرافيا بشرية وسياسية على حساب قبائل البقارة.

• فكلما تسربت معلومات عن تفاهمات سرية بين قيادات في المليشيا وجهات جنوبية، ظهر على الأرض ما يبرر الشكوك: تمدد للحركة الشعبية، وانسحابات مريبة، ثم موجات تصفية داخلية تستهدف أعيان ومقاتلي المسيرية تحديداً.

• المشهد الآن يشبه عملية ” تجريد الأرض من أهلها ” فإذا كانت هجليج قد سلّمت عملياً، فما الذي يمنع تكرار السيناريو في أبيي أو جنوب كردفان … ؟ وما الذي سيجبر سلفاكير أو الحلو على التخلي عن مناطق سيطروا عليها تحت غطاء الفوضى، خاصة إذا عاد الحديث عن انفصال جديد أو تكوين كيان مستقل … ؟

• الخطر الحقيقي ليس في الأطماع وحدها، بل في إضعاف القبائل التي ظلت تاريخياً خط الدفاع الأول عن حدودها وعندما تصفى القيادات القادرة على الرفض، تفتح الأبواب لسطو سياسي كامل.

• السؤال اليوم ليس: ماذا بقي للبقارة … ؟

السؤال هو: من الذي قرر أن تنتزع الأرض من أهلها… ومن المستفيد من إسكات صوتهم … ؟

Basher Yagoub