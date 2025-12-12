هجليج والمسيرية: التصفية والخطر الخارجي .

• ما حدث لقيادات وجنود المسيرية في هجليج ليس مجرد صراع داخلي في المليشيا، بل تصفية ممنهجة نفذتها الإمارات بايادي آل دقلو لتعمق الكراهية بين السودانيين وتضعف القبيلة الأكثر تأثيراً في المنطقة المسيرية هم أكثر القبائل تضرراً من سياسات آل دقلو، حيث تم تصفية قيادتهم والتنكيل وسجن بجنودهم ووصفهم بالخونة.

• آل دقلو يسعون لإضعاف المسيرية لأنهم يشكلون شوكة حقيقية ضد مشاريع الإمارات الاستعمارية في المنطقة، وارضهم تحتوي على ثروات متعددة تجعلها هدفاً استراتيجياً .

•ما يثبت صحة هذا التحليل هو الاتفاق السري الذي وقعه حميدتي مع قيادات جنوبية، والذي ينص على التنازل عن أبيي مقابل دعم مليشيا آل دقلو، مما يكشف بوضوح أن هناك مصالح خارجية تتحرك على الأرض لتضعف القبائل وتستغل ثرواتها.

• نكتب هذا الكلام ليس لزرع الفتنة، بل بكل مصداقية، وندعو أبناء المسيرية لأن يأخذوا هذا التحليل على محمل الجد ويفكروا في مصلحة قبيلتهم ووطنهم أولاً.

Basher Yagoub