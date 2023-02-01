بالفيديو.. كما تشاهدونه في أفلام هوليود: تفاصيل ما حدث في السودان مع ناقلة المحكومين في طريقها من المحكمة إلى السجن





كما تشاهدونه في أفلام هوليود.

ما حدث أمس مع ناقلة المحكومين في طريقها من المحكمة إلى السجن وبشهادات متطابقة:

مساعد الشرطة؛ يحي، التابع لمكافحة المخدرات، أصاب تاجر مخدرات خلال عملية مداهمة عام 2015 فقتله، تم إيقافه ومن ثم حوكم بالمادة 130

في جلسة أمس؛ تنازلت زوجة القتيل عن القصاص مطالبة بالدية، الأمر الذي لم يعجب أهله، تربصوا بناقلة المحكومين وجميعهم تحت المادة (130)، وحينما توارت الناقلة عن الأنظار في الطريق الخلوي إلى سجن الهدى، باغتتها عربة صالون برفقة دراجة نارية، حاولت توقيف السائق؛ لم يستجب، أطلقت عليه النار فتوقفت الناقلة.

أخرج المسلحون جميع الركاب “المحكومين” حتى وصلوا لهدفهم وكان آخر النازلين من الناقلة وأفرغوا عليه الرصاص وأردوه قتيلاً ثم فروا، وفر من فر من المحكومين وقُبض على بعضهم.

شمائل النور

