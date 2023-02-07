إسحق أحمد فضل الله: عودة إلى البيت الحرام





استاذ/ استاذة (ك)

الحل مما نحن فيه هو الصلح مع…. الله ..

و(خيبة الأمل)… خيبة الأمل… نعم …خبية الأمل التي تشعر أنت بها بعد قولنا ( الصلح مع الله) خبية ما يشرحها هو مشهد محمد الأمين خليفة مع دينق ألور لما كان هذا يفاوض هذا أيام الحرب

قال ألور في زهو لمحمد امین :: هل تعرف من معنا؟

ثم قال في زهو…:: أمريكااااا.

ومحمد الأمين يقول لدينق ألور هذا

:: وهل تعرف من معنا؟؟

وألور يبدو عليه الانزعاج وهو يميل إلى الأمام ويسأل

:: من؟

قال خليفة..

:: ..الله..

وألور عندها ينفجر ضاحكاً في راحة لأن كلمة (الله) عنده لا تعني شيئا

والقصة نقصها لأن شعورك…. شعورك بخيبة الأمل… بعد قولنا أعلاه أن الحل هو الصلح مع الله… شعورك هذا سببه هو أن شعورك بالله سبحانه شيء يشبه شعور دينق ألور هذا

والمقدمة هذه نسوقها لسبب

وهو..

……..

في السبعينات الجزائر تجف…

والشعراوي كان أيامها في الجزائر… وبومدين يشيد سدا هائلا وفي حفل الافتتاح الرئيس بو مدين يقول في خطبته لقد أقمنا سدا يضمن الماء حتى ولو لم يأت المطر من السماء

والشعراوي يشعر بالكارثة فالرجل/ الرئيس/ يعني | أنه يستغني عن الله…!!

والعلمانيون هناك يحتفلون…

بعدها ولسنوات لم تهطل قطرة واحدة من السماء والجفاف يبلغ حد الكارثة

وبومدين / الذي عرف غضب الشعراوي من حديثه يوم احتفال السد/ يأتي جريا يطلب الحل…

( لم يسأل العلمانيين عن الهمزعى لمبهج ةاا)

وركام الحروف في السطر هذا ركام مقصود فالسادة | هناك تنظيرهم هو هذا…

بومدين سأل الشعراوي عن الحل…

والشعراوي يقول له بكل ثقة… بكل ثقة… بكل ثقة…إن الحل الذي ينقذ الجزائر من الهلاك هو… الصلح مع الله

قال للرئيس:: وأن يخرج أهل الجزائر كلهم يصلون للاستسقاء والتوبة وأولهم الرئيس

وفي يوم الصلاة لما دخـل بـومـديـن المسجد أمره الشعراوي بالصلاة قبل الجلوس

قالوا لما سجد بومدين قال الشعراوي….

ما دام جبار الأرض قد سجد لجبار السماء…. فقد فرجت

وصلُّوا

وعـجـزوا عن الخروج من المسجد لأن المطر ظل يهدر حتى الليل..

و نحن وقد عجزنا…. وقد وقفنا على حافة الهاوية لعلنا ننجو مما نحن فيه حين نتصالح مع الله

ويقيناً صاحبك الذي يلجمك ويقودك سوف يقول في غضب

:: ولكن… أين الشعراوي عندنا..

ونقول: رب الشعراوي معنا

(معنا) ما لم يكن شعورنا بالله سبحانه هو ما قصَّه محمد الأمين أعلاه….

……….

(٢)

ونحن والحاصل

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وفي حكايات الجنوب …. اثنان يتنازعان ملكية سمكة ويذهبان إلى المحكمة

والمحكمة تشرع في النظر والمحكمة تضع السمكة (معروضات)

والسمكة تتعفن والجدال مستمر

والسمكة تجف والجدال مستمر

والسمكة تتفتت والجدال مستمر

و…..

والسمكة هي نحن

والكارثة…. هل هي هذا؟؟

لا…

الكارثة…./ المرسومة لقيادتنا/ هي أن شعورنا بما بجري هو شعور السمكة بما يجري.

……….

ومراحل التفتت الآن عيبيك….

ومرحلة تنظيف السودان من القيادات التي تحدثنا عنها يتبعها الآن ما يمكن أن يكون ….مرحلة إسكات كل لم يمكن أن يفتح فمه

واحد القيادات الأهلية/ وهو شخص له موقع فصيح/ كان ينتظر أن يزور بلدا عربيا…. بدعوة هامسة

وهامسة لأن المخطط كان هو أن تختفي الشخصية هذه بصورة هامسة…

و… الله…. أو الدمار

و…. الله أو الدمار هو عنوان کتاب يصدره أحد رؤساء وزارات الأردن في الستينات

بداية شعور الناس بضرورة العودة إلى الله..

ثم غمتوه….

ونتحدى أن يكتب أحد حقيقة دور رؤساء العالم العربي في تدمير الإسلام

الآن… العمل المتلهوج لخنق المسلمين.. ودول مثل السودان هو الشعور بأن يقظة جديدة تبدأ

أرجعوا……… أرجعوا……

نتحدى ان يكتب (أحد)..

إسحق أحمد فضل الله

آخر_الليل

الثلاثاء/٧/فبراير/٢٠٢٣