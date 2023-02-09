رحم الله الصحفي عيسي جديد .. ولاحول ولاقوة إلا بالله العلي العظيم





• اليوم وضع الأخ العزيز عيسي جديد عصا الرهق والترحال ..بذات الهدؤ أغمض عيسي جديد عينيه إلي الأبد ..

• مات عيسي جديد اليوم بعد رحلة حياة قصيرة بعداد الأيام والسنوات ، طويلة بعداد المشاعر وصلاته الطيبة مع كل من عرف ..

• طيلة معرفتي به لم أجده إلا مبتسماً ..ساخراً من معاناته مع المرض ..

• كان عيسي موقناً بأنه مع الموت في سباق ..قال لي ذات مرة إنه يتمثل مقولة محمد الماغوط وقد أيقن أنه في وجه الردي بعد عمره الطويل ( لقد خذلني جسدي) ..وأنا كما كان يقول جديد عن نفسه سيخذلني جسدي في ريعان الشباب ..

• نال داء السكري من جسد عيسي جديد ولم ينل من عزيمته وتطلعه الباسم إلي غدٍ جميل ..

• (سأكون أكثر راحة بجوار ربي ) ..كان يرددها في سره والعلن ..

• رحمك الله أخي عيسي جديد ..

• ما أقسي أن تفقد أخاً وصديقاً تجد عنده المودة الصادقة والمحبة الدافئة ..

• رحمك الله أخي عيسي ..

• صادق التعازي وعظيم المواساة لأصدقاء عيسي جديد الذين حملوه في نياط القلب وسويداء الفؤاد ..

• رحمك الله أخي عيسي ولاحول ولاقوة إلا بالله العلي العظيم ..

عبد الماجد عبد الحميد

