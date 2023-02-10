شاهد بالفيديو.. قال أنه رأى الموت بعينه.. شاب سوداني يحكي قصة عودته للحياة بعد أن انقذته العناية الإلهية من موت محقق وهو تحت شاحنة كبيرة قام بدهسه





حكى شاب سوداني قصة نجاته من الموت بعد أن أنقذته العناية الإلهية من حادث موت محقق وهو تحت “تريلا” شاحنة كبيرة.

وبحسب رصد ومتابعة محرر موقع النيلين فقد كشف الشاب مصطفى الذي يملك ورشة وسافر للعمل فيها عن تفاصيل عودته للحياة بعد الحادث الصعب الذي تعرض له.

الشاب ذكر خلال سرده للقصة أنه كان نائم تحت إحدى الشاحنات الكبيرة وعندما صحى من نومه تفاجأ بأن “التريلا” التي كان ينام تحتها قد تحركت وأصبحت تجره بالأرض.

وقال بحسب ما نقل عنه محرر موقع النيلين أنه لم يخاف رغم الموقف الصعب وأصبح ينطق في الشهادتين قبل أن يقرر إنقاذ نفسه.

وذكر مصطفى خلال حديثه أنه وبعد لحظات خطرت في باله فكرة أن يقفز قفزة بعيدة بكل قواه حتى يتفادى خطورة الإصابة من إطارات الشاحنة الضخمة خصوصاً وأنه لن يجد من ينقذه بسبب صوت محركها العالي.

وتابع: بالفعل استجمعت قواي وقمت بالقفز بعيداً بعد مستخدماً الدفع بأقدامي, وبحمد الله نجحت في انقاذ نفسي بفضل الله ولم اتعرض لأذى سوى بعض الدماء في وجهي.

ياسين الشيخ _ الخرطوم

النيلين