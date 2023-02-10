حليم عباس يكتب: عن المبعوثين الدوليين في السودان





هذا العدد الضخم من المبعوثين والممثلين الموجودين في السودان هذه الأيام، مثلما توحي تسميتهم، هم ممثلون لبلدانهم ولمصالح بلدانهم، و مواقفهم تجاه السودان والفترة الإنتقالية في السودان تنطلق من مصالحهم أولاً وأخيراً. هم هنا لتمثيل بلدانهم ومصالحها، لا أكثر ولا أقل، وتدخلاتهم تأتي في هذا الإطار. إنهم ليسوا دعاة ولا وُعاظ دينيين، ولا متطوعين في عمل خير.

الشعب السوداني هو الجهة الوحيدة التي تهمها مصلحة الشعب السوداني، وهو الجهة الوحيدة التي تعرف وتحدد هذه المصلحة. العلاقات بين الدول أمر طبيعي ولا يوجد عاقل يقول يجب أن يعيش في جزيرة معزولة عن العالم. ولكن فيما يتعلق بالسلطة في بلدنا وطريقة تكوينها وما هو الاتفاق السياسي الأفضل بالنسبة للشعب السوداني، ومن هم الذين يجب أن يحكموا، ومن يختارهم وكيف وعلى أي أسس ومعايير، فهذه كلها قضايا تخص الشعب السوداني. ولا ينبغي لهؤلاء المبعوثين الذين يمثلون مصالح بلدانهم في السودان والمنطقة أن يتدخلوا فيها بأي شكل، ولا أحد يحتاج إلى نصائحهم الثمنينة فيما يخص إدارة شأننا الداخلي.

حليم عباس