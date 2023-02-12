أمين حسن عمر: بنو الأصفر… ليس لهم وعود





جاء في الخبر أن الفريق أول البرهان طالب المبعوثين الستة بالوفاء بوعودهم بدعم العملية السياسية في السودان وإنما ذلك هو رجاء الممحل من الرهاب.

وذكرني ذلك بموقف مشابه للرئيس البشير مع الضيوف والسفراء الغربيين بعد توقيع أتفاق السلام الشامل.

قال الرئيس في الحفل (وكان لا يحب بني الأصفر ولا يثق بهم) : قدمت لنا وعود كثيرة من بلدانكم بدعم هذه الإتفاقية ونحن لا نتوقع أن تتحقق بالفعل.

وكنت أنقل حديثه من العربية الى الإنجليزية فقلت مترجماً :

(قدمت لنا وعود كثيرة من بلدانكم بدعم هذه الاتفاقية ونحن نتوقع هذه المرة أن تحقق الوعود بالفعل )

فألتفت الرئيس إلي وقال لم أقل هذا … فإبتسمت وإبتسم أحد السفراء فقد كان يعرف العربية.

كفوا أيادي المبعوثين عن بلادنا..

أمين حسن عمر