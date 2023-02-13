شاب أيرلندي يخسر وزنه بحيلة غريبة.. شاهد ما فعله وأثار دهشة الكثيرين





انتقل الشاب، برايان أوكيف، إلى قرية نائية وقطع الاتصال بأحبائه، ليعود ويظهر مرة أخرى بعد أشهر بوزن حوالى 200 رطل (94 كيلو جرامًا)، ويكسر بذلك سلسلة محاولات فاشلة لإنقاص وزنه استمرت لسنوات عديدة.

وعانى “أوكيف” من وزنه طوال حياته، وجرب أكثر من نظام غذائي ورياضي؛ لكنه شعر بالخذلان والفشل، لذلك قرر أن يقوم بما فعله.

فقد حوالى 94 كيلو جرامًا

كان “أوكيف” (34 عامًا) من أيرلندا، يزن 338 رطلًا (153 كيلو جرامًا) عندما انتقل إلى قرية صغيرة في إسبانيا، وترك وظيفته، وقطع أي اتصال مع عائلته وأصدقائه.

وبعد 7 أشهر، فَقَد حوالى 137 رطلًا (62 كيلو جراما) وأصبح وزنه حوالى 94 كيلو جرامًا، وعاد إلى منزله في أيرلندا لمفاجأة أحبائه؛ حيث سجل ردود أفعالهم في مقطع فيديو على “تيك توك” تمت مشاهدته أكثر من 32 مليون مرة.

هذا ما فعله

وفي الفيديو، قال “أوكيف” إنه بعد 15 عامًا من تجربة الحميات والتمارين الرياضية المبتذلة، قرر التوقف عن التركيز على المقاييس، وبدلًا من ذلك على المرونة الذهنية وبناء الانضباط، حسب “سكاي نيوز عربية”.

ولجأ “أوكيف” خلال فترة غيابه، لتكثيف التمارين الرياضة، والمواظبة عليها بشكل مفرط للغاية.

وأضاف: “لقد كان مذهلًا، صدم الجميع وكانوا سعداء للغاية لن أنسى التجربة أبدًا”.

صحيفة سبق