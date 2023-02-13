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الأرصاد: إنخفاض طفيف في درجات الحرارة في معظم أنحاء البلاد

2023/02/13
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توقعت وحدة الإنذر المبكر بالهيئة العامة للإرصاد الجوية أن تنخفض درجات الحرارة بشقيها العظمى والصغرى إنخفاضاً طفيفاً في جميع أنحاء البلاد خلال الـ 24 ساعة المقبلة .

وتوقعت وحدة الإنذر نشاط الرياح المثيرة للغبار في الأجزاء الجنوبية من ولاية البحر الأحمر وأجزاء متفرقة من شمال وأأواسط وغرب البلاد، وتنبأت بهطول أمطار خفيفة في الأجزء الجنوبية الشرقية من ولاية البحر الأحمر، ومن أهم معالم الطقس اليوم مرتفع جوي يتمركز في شمال غرب أفريقيا ويمتد ليغطي جميع انحاء البلاد.

سونا

2023/02/13