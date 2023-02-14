بالفيديو.. “نزل المطر وأيقنت أنني سأنجو”.. فتاة سورية تروي قصة “لا تصدق” عن بقائها حية أسفل الأنقاض





عبّرت الفتاة السورية “جنا رنو” عن قصة المعجزة التي أبقتها حية لمدة ثلاثة أيام تحت أنقاض منزل الأسرة الذي انهار بالكامل وقضى على كل أفراد الأسرة.

وتقول “جنا”: “نحن كنا قاعدين بالصالون عند أختي، أنا وماما وأختي وطفليها، بابا وأخي كانوا في بيتنا الثاني.. فجأة صارت الدنيا تهز، وانقسم سقف الغرفة إلى نصفين وسقط علينا، فضرب السقف ظهري وسقطت على الأرض وفقدت الوعي”.

وتضيف: “كنت أعتقد أن سقف الغرفة هو ما سقط، لكن عرفت أن البناية كلها انهارت علينا، ولحسن حظي سقط بين كنبة وسرير، وهما ما منع السقف من سحقي؛ حيث بقيت لأيام في هذا المكان”.

وتابعت: “في اليوم الثاني شعرت بالبرد الشديد خاصة في أطرافي، ولم أستطع تحريك يدي وقدمي، ولم يتحرك إلا وجهي، كما شعرت بالعطش الشديد، وصرت أفكر (يا رب أنا ما مت بالزلزال فهل أموت من العطش)، وهنا نزل المطر، وتسربت إليّ قطرات الماء فصرت أشرب، وصرت أضحك، وعرفت أنني سأنجو”

صحيفة المرصد