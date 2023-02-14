



لو كان البرهان اهتم بمعاش وخدمة الناس … لأصبح محبوبا لدى العامة وقدموه رئيسا لهم

لكن للأسف ضيع 4 سنوات في حراسة السراب القحتي .

السودان دولة كبيرة جدا فيها 18 حكومة ولائية من والي وإلى وزراء ولائيين و 18 مجلس تشريعي ولائي بالإضافة للحكومة المركزية والمجلس التشريعي الإتحادي .

بلد قادر على إستيعاب كل الأحزاب والحركات بلا استثناء ليكونوا مشاركين في الحكم .

ولكن من يقدر على ان يكون عادلاً وقوياً … وعلى رأس الجميع .

محمد السر مساعد

