رأي ومقالات
لو كان البرهان اهتم بمعاش وخدمة الناس .. لأصبح محبوبا لدى العامة وقدموه رئيسا لهم
لو كان البرهان اهتم بمعاش وخدمة الناس … لأصبح محبوبا لدى العامة وقدموه رئيسا لهم
لكن للأسف ضيع 4 سنوات في حراسة السراب القحتي .
السودان دولة كبيرة جدا فيها 18 حكومة ولائية من والي وإلى وزراء ولائيين و 18 مجلس تشريعي ولائي بالإضافة للحكومة المركزية والمجلس التشريعي الإتحادي .
بلد قادر على إستيعاب كل الأحزاب والحركات بلا استثناء ليكونوا مشاركين في الحكم .
ولكن من يقدر على ان يكون عادلاً وقوياً … وعلى رأس الجميع .
محمد السر مساعد