بالصورة.. صيحة مثيرة للجدل.. فتاة تحول بنطلون جينيز إلى قميص





تختلف اتجاهات الموضة من موسم إلى آخر، كما تختلف الأذواق من شخص لآخر ما بين الملابس العصرية والكلاسيكية والمودرن، إلا أن هناك بعض الصيحات الجديدة التي تظهر من حين لآخر، وعلى الرغم من أنها تبدو غريبة إلا أن البعض يفضل ارتداء الإطلالات الغريبة لجذب أنظار الجميع، وفي هذا الإطار تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو لفتاة ترتدي قميص من بنطلون جينيز بعد إجراء بعد التعديلات عليه.

وتظهر الفتاة في الفيديو وهي تستعرض إطلالتها الغريبة، مرتدية بنطلون جينيز، وقميص من نفس نوع القماش، إلا أنها أضافت بعد التعديلات حتى يسهل ارتداءه، وهو عبارة عن قميص «أوف شولدر» بفتحتين في منطقة الذراعين وفتحة أمامية، وجيب صغير تضع فيه هاتفها المحمول، كما أنه بنفس طول البنطلون الجينز حيث يصل لأسفل ركبتها.

وتفاعل عدد كبير من رواد مواقع التواصل الاجتماعي، وتباينت ردود الأفعال ما بين مؤيدين ومعارضين لهذه الإطلالة، إلا أن النسبة الأكبر منهم، أبدى تخوفه من انتشار هذه الموضة.

المصري لايت