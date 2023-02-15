بالفيديو.. خبير تقني يحذر من تطبيق يتجسس على “واتساب” بشكل كامل حتى لو حظرته





حذر الخبير التقني، سالم الحربي من تطبيق تجسس مرتبط بتطبيق التراسل الفوري الواتساب.

وقال الحربي، في مقطع فيديو نشره عبر حسابه الرسمي في “تويتر”، إن هذا البرنامج حتى لو حظرته يستطيع الوصول لجميع حالاتك متصل الآن أم لا والرسائل وملفات الصوت والفيديوهات.

ونصح سالم الحربي بالحذر الشديد أثناء التواصل عبر الواتساب لتفادي تسريب المعلومات والبيانات والرسائل الشخصية.

صحيفة المرصد