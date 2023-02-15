لص يفشل في سرقة سيارة لأنها «جير عادي»





كشفت شرطة مقاطعة مونتغومري الامريكية، عن احباط محاولة سرقة سيارة مدنية وسط مدينة سيلفر سبرينغ لأن اللص لا يجيد استخدام السيارات المجهزة بناقل حركة عادي.

وقالت المتحدثة باسم الشرطة شيرا جوف وفقا لموقع «سورس اوف سبرينغ» إنه في حوالي الساعة 6:15 مساءً يوم الاثنين الماضي، غادر رجل بالغ متجر سيفوي ووضع طفله ومشترياته في سيارته، حين هاجمه رجل بسكين وطلب مفاتيح السيارة، فامتثل الضحية وتراجع مع طفله للخلف.

لكن كما تبدى لاحقا فإن المشتبه فوجئ بأن السيارة كانت ذات ناقل حركة يدوي،، فتركها وهرب مسرعا لانه لايجيد قيادتها.

ووصف المشتبه به بأنه شاب أسمر يبلغ من العمر 20 عامًا تقريبًا،وارتدى سترة سوداء وبنطالاً غامقاً وقناع أسود. وعرضت الشرطة مكافأة لمن يستطيع الإدلاء بمعلومات عنه.

الامارات اليوم