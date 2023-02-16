شاهد بالفيديو.. “سمسار” سيارات سوداني ينتزع ضحكات المتابعين بعد ترويجه لسيارته بطريقة شعرية مضحكة (قير عادي عشان ما تسوقها هنادي) وساخرون: (دا ينفع شاعر قونات وليس سمسار)





انتزع سمسار سيارات سوداني ضحكات المتابعين بعد ترويجه لسيارة بغرض بيعها بطريقة شعرية مضحكة تفاعل معها المئات من المتابعين.

وبحسب رصد ومتابعة محررة موقع النيلين فقد قام “السمسار” بتصوير كل مميزات سيارته “يارس” وأكثر من الإشادة فيها وفي إمكانياتها.

وحاول تغطية عيوبها المتمثل في ناقل الحركة “المانيوال” العادي والذي يعد في السودان غير محبذ مقارنة بناقل الحركة “الأوتوماتيك”.

وقال عن هذا بحسب ما شاهدت محررة موقع النيلين (قير عادي عشان ما تسوقها هنادي), متابعي المقطع أشادوا بالطريقة الشعرية التي روج بها السمسار لسيارته وكتب ساخر: (دا ينفع شاعر قونات وليس سمسار).

رندا الخفجي _ الخرطوم

النيلين