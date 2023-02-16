تعليق جديد من بايدن بشأن الأجسام الطائرة المجهولة : لا علاقة لها بالصين وقد تكون تابعة لمؤسسات استجمام





أعلن الرئيس الأمريكي جو بايدن أنه لا يوجد لدى واشنطن أي دليل على أن الأجسام الطائرة التي تم إسقاطها في أجواء الولايات المتحدة وكندا متعلقة بالأنشطة الصينية، وهي تابعة لجهات خاصة.

وقال بايدن في كلمة له، يوم الخميس، إن القوات الأمريكية أسقطت 3 أجسام طائرة في الأجواء الأمريكية والكندية خلال العطلة الأسبوعية الماضية، وأن ذلك تم بأمر منه وبالتعاون مع الجانب الكندي.

تابعة لمؤسسات استجمام

وأوضح بايدن: “لا نعلم بعد ما هي تلك الأجسام الثلاث، ولكن لا يوجد أي شيء حاليا يفترض أنها على علاقة ببرنامج الصين للمناطيد أو أنها أجهزة تجسس لأي دولة أخرى”.

وأشار بايدن إلى أن الأجسام الثلاثة “تابعة لشركات خاصة على الأرجح، أو مؤسسات الاستجمام أو الأبحاث”.

وأكد بايدن أنه سيصدر أمرا بإسقاط أي جسم في الأجواء الأمريكية في حال كان يمثل تهديدا للأمن القومي للولايات المتحدة.

لن يقدم اعتذارات

وبشأن الصين قال بايدن، إن الولايات المتحدة تسعى للمنافسة مع الصين، وليس للمواجهة، وأنه سيبقى على اتصال بالرئيس الصيني شي جين بينغ.

وأضاف أنه يتوقع إجراء حديث مع الرئيس شي قريبا، لكنه “لن يقدم أي اعتذارات عن إسقاط الولايات المتحدة للمنطاد الصيني في وقت سابق.

صحيفة المرصد