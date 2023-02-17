لتجنب التمييز.. شركة صينية تطلب من المتقدمين للوظائف ارتداء أقنعة





تم الإشادة بإحدى الشركات الصينية في مدينة تشنجدو، لأنها طلبت من المتقدمين للوظائف لديها ارتداء أقنعة لتجنب التمييز على أساس المظهر.

وبحسب موقع odditycentral، تصدرت Chengdu Ant Logistics مؤخرًا عناوين الأخبار بعد انتشار مقطع فيديو يظهر عملية التوظيف على وسائل التواصل الاجتماعي الصينية.

خلال مقطع الفيديو الذي صوره أحد الأشخاص الذين تمت مقابلتهم، يظهر العديد من الأشخاص الملثمين ينتظرون مقابلتهم من قبل موظف التوظيف، الذي كان ملثمًا أيضًا ويرتدي قناعا.

وأصدرت الشركة منذ ذلك الحين بيانًا بشأن هذه المسألة، مدعية أن الفيديو قد تم تصويره في معرض التوظيف نصف السنوي الأخير الخاص بها، وأنها اتبعت هذه الطريقة للقضاء على التحيز على أساس المظهر.

من جانبه، قالت شركة الخدمات الصينية إن طريقة التوظيف الغريبة تم تنفيذها لتقليل مستويات التوتر والإجهاد لدى المرشحين للوظائف، وأيضًا للتأكيد على حقيقة أنها تقدر القدرات الفردية للأفراد على مظهرهم الشخصي.

فيما حصل الفيديو المنتشر على وسائل التواصل الاجتماعي الصينية على ردود فعل إيجابية بشكل عام من ملايين الأشخاص، وقال العديد منهم إنهم لا يمانعون في ارتداء قناع عند التقدم لوظيفة جديدة. وكتب أحد الأشخاص معلقًا: «كشخص يعاني من الرهاب الاجتماعي، سأستمتع حقًا بمقابلة عمل كهذه». وأضاف شخص آخر: «هذه مساواة، المظهر الجيد لا يجب أن يؤخذ في الاعتبار».

مع ذلك، كان هناك من أعرب عن شكوكه حول صحة التفسير الذي قدمته الشركة، في حين أن اللقطات تم تصويرها بالفعل من قبل طالب عمل حقيقي، يزعم أنه تم إصدار الأقنعة لحماية هويات الأشخاص لأن المقابلات تم بثها مباشرة.

بينما يدعي البعض أنه بعد انتشار الفيديو، قامت شركة Chengdu Ant Logistics ببساطة بتحويل المقابلة إلى حيلة دعائية.

المصري لايت