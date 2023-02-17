المدهش حقاً أن فشل تجارب وتحالفات عرمان الجديدة يأتي بأعجل ماتيسر !!





• من أبرز المشتغلين بالسياسة الذين ظلوا يحققون فشلاً متصلاً في تجاربهم وتحالفاتهم العسكرية والسياسية ياسر عرمان !!

• هذا الرجل لديه قدرة مدهشة علي صناعة الفشل وتسويقه لبعض الذين تنقصهم دِربة وحكمة فرز الغث من السمين في دنيا ودروب الحكم والسياسة !!

• والمدهش حقاً أن فشل تجارب وتحالفات عرمان الجديدة يأتي بأعجل ماتيسر !!

• والغريب في سنوات مابعد سقوط الإنقاذ أن ياسر عرمان ظلّ حاضراً وفاعلاً في المشهد

السياسي مع ملاحظة أنه لايستند علي أرضية ثقل أو جمهور سياسي فضلاً عن فقدانه لمصداقية المواقف والتجارب السياسية .. وهذا أمرٌ مثيرٌ للدهشة في واقعنا السياسي السوداني المُعاش !!

• سيكتشف الذين راهنوا علي أخذ المشورة السياسية من ياسر عً رمان أنه ألحق بهم خسائر سياسية وأمنية وعسكرية فادحة !!

• أمّا عرمان فلن يخسر شيئاً .. سينفض يده من غُبار الكارثة الراهنة ثم يبدأ جولة جديدة من جولات تسويق الفشل ..فالرجل لايفتر .. لايكل ولايمل ..ولايغضب ..وتلك أبرز صفات العباقرة من صُنّاع الأزمات في عالمنا الثالث !!

عبد الماجد عبد الحميد

