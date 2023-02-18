الأرصاد: إرتفاع طفيف في درجات الحرارة بكل أنحاء البلاد





توقعت الهيئة العامة للأرصاد الجوية – وحدة الإنذار المبكر أن توالي درجات الحرارة بشقيها العظمى والصغرى ارتفاعاً طفيفاً في جميع أنحاء البلاد .

وأضافت الهيئة أن أعلى درجة حرارة متوقعة لليوم هي 36 °م في مدينة أبو نعامة ، وأدناها متوقعة 11.0°م في كل من مدينتي دنقلا والفاشر. وأشارت الهيئة لنشاط الرياح المثيرة للغبار والأتربة في شمال ، أواسط وغرب البلاد. وأبانت الهيئة أنه من المتوقع هطول أمطار خفيفة في الأجزاء الجنوبية الشرقية من ولاية البحر الأحمر .

أهم معالم الطقس لليوم السبت منخفض السودان الحراري يغطي الأجزاء الجنوبية الشرقية من البلاد ومرتفع جوي يتمركز في شمال غرب أفريقيا يمتد ليشمل معظم أنحاء البلاد.

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