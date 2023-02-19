



• من أجمل ما قرأت صباح اليوم كلمات وردت في تقرير قدمه خبير نفسي تستعين به المحكمة الفرنسية التي تنظر في العاصمة باريس دعوي قيدتها شابة فرنسية تتهم فيها المغني المغربي سعد لمجرد باغتصابها في أحد الفنادق عام 2016..

• سعد لمجرد فنان مغربي لديه شعبية طاغية في عالمنا العربي ولديه متابعون في السودان سينضمون إلي طوابير المتابعين لمحاكمته التي سيتم إستئنافها غداً في العاصمة باريس وقد تنتهي بسجنه لسنوات ..

• بعيداً عن تفاصيل هذه القضية التافهة ، استوقفتني إفادة الخبير النفسي الذي قام بفحص الفنان المغربي لمجرد أثناء التحقيق معه ..كتب الخبير النفسي في تقريره الذي نشرته صحيفة الشرق الأوسط الصادرة اليوم _ طالعت نسختها الورقية في الخرطوم_ : ( هذا رجل لاتنم تصرفاته عن نضوج ولديه غرور كبير يحد من قدرته علي تحمل الإحباط ).

• أتساءل : لماذا لا يفكر الشعب السوداني صاحب المصلحة الحقيقية في أهمية حصول من يمتهنون السياسة بالحصول علي شهادات تأهيل من خبراء نفسيين تفيد بجودة حالتهم الصحية والنفسية والتصريح لهم بممارسة العمل السياسي وتقلد وتسنم المناصب العليا في الدولة ؟!

• الشعب السوداني يدفع الآن ثمناً باهظاً لتصرفات سياسيين يشغلون مناصب ومهام تنفيذية وسياسية عليا في الدولة ينطبق عليهم نص تقرير الطبيب النفسي الذي أفاد المحكمة الفرنسية بالحالة النفسية للفنان المغربي ..

• في السودان لدينا سياسيون وتتفيذيون ورؤساء أحزاب تصرفاتهم لاتنم عن نضوج ولديهم غرور كبير يحد من قدرتهم علي تحمل الإحباط!!

عبد الماجد عبد الحميد