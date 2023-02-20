مسؤول بحكومة الخرطوم: عدد الأطفال بـ(دار المايقوما) في تزايد مستمر





دعا وزير التنمية الاجتماعية ولاية الخرطوم المكلف صديق حسن فريني المجتمع السوداني لدعم الدور الايوائية للاحتياجات المستمرة والتكلفة العالية ،موضحا أن الوزارة تصرف 80% من ميزانيتها للدور الايوائية رغم دعم المنظمات والخيرين .

وكشف فريني أن أعداد الاطفال في دار المايقوما لحماية الاطفال في تزايد مستمر ،موضحا أن العدد الحالي هو 376 طفلا بالمايقوما و31 فتاة بدار المستقبل واحدى عشر شاب بدار الحماية ،وبلغ عدد الأسر الكافلة 250 أسرة.

وقال فريني في منبر وكالة السودان للأنباء اليوم حول تهيئة دور الإيواء شريحة فاقدي الرعاية الوالديه إن نسب الأسر الكافلة في تناقص كبير عازيا ذلك للظروف الاقتصادية العامة والظروف الصحية للكافل والتي على إثرها يتم ارجاع الطفل، مشيراً إلى ارتفاع عدد الاعاقة لعدم وجود الرعاية الصحية اثناء الحمل.

وأشار الوزير المكلف إلى أن هنالك جهود لزيادة مرتبات الأمهات البديلات وتهيئة الدور، وأبان أنه تم تحديد مشروعات للشباب في سن 18 عام كما تتاح فرص توظيف لمنسوبي الدور بالوزارة والشركات والعمل خارج البلاد، حيث أصبح عدد منهم داعما للدار.

وأوضح فريني أن الوزارة خصصت 811 مليون جنيها لمشروعات التنمية، نافياً وجود تجنيد لاطفال الدور وقاطعا عدم سماح الوزارة لذلك، ودعا الجهات التي تروج لوجود اتجار بالبشر لمنسوبي الدور أن تقدم المستندات التي تؤكد التورط حتى يقدم للمحاسبة.

من جانبها أوضحت الاستاذة كوثر عبدالله الفكي مدير الادارة العامة للرعاية الاجتماعية السابق بالوزارة سعي الوزارة لتهيئة الدور حسب الفئات العمرية لحمايتهم ومصلحتهم وسهولة توجية البرامج المصممة ،كما أشارت لوجود تنقل من دار الى دار وأبانت أن عدد من منسوبي الدور تم دمجهم في المجتمع.

باج نيوز