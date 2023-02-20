حليم عباس يكتب: تحالف المضطرين





على الرغم من أن تحالف حميدتي مع قحت هو الأمر الطبيعي منذ البداية، إلا أنه يخصم من رصيده، والعكس أيضاً صحيح على الرغم من قحت مفلسة من الرصيد سلفاً.

حميدتي كان يطرح نفسه كممثل للهامش، ولكنه يفقد الهامش بالتحالف مع شلة قحت.أكبر حركات دارفور التي كانت قريبة منه هي الآن في تكتل سياسي مضاد له ولقحت.

قحت المعزولة جماهيرياً ستزيد عزلتها أكثر بعد التحالف مع حميدتي، وكذلك أيضاً تقارب حميدتي مع القحاتة قد أفقده دعم القوى التقليدية له.

والطرفان فاقدان للمصداقية وللإحترام تجاه بعضهما وتجاه الجماهير. قحت كانت تهتف مع الشارع “العسكر للثكنات والجنجويد ينحل” وشيطنت وحميدتي كذلك لم يقصر في شتم القحاتة.

إنه تحالف المضطرين الذي فرضه ضعف واحتياج كل طرف للآخر .. تحالف المعزولين جماهيرياً الذين يعولون على الخارج وليس على الشعب والجماهير.

حليم عباس