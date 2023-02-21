يحتفلان بالذكرى ال57 لزواجهما.. قصة زوجة حاولت قتل زوجها 5 مرات





قصة زوجة حاولت قتل زوجها 5 مرات، وانتهت حكايتهما بسنوات طويلة من الحب والاستقرار الزوجي.

عام 1938، في ولاية بنسلفانيا، شرق الولايات المتحدة، كان يعيش الزوجان توني وفرانسيس مع أولادهم الأربعة حياة هادئة، ويمتلكون متجر بينتزا، حتى أصبحوا من أشهر الأزواج في أمريكا، بعدما حاولت الزوجة قتل زوجها 5 مرات، واليوم يحتفلان بعيد زواجهما ال 57 سويًا.

تصاعدت المشاكل بين فرانسيس وزجها توني توتو، بسبب عدم التفاهم والخيانات الزوجية حسب تصريحاتهم، ما جعل الزوجة لا ترى حل لهذه المشاكل إلا في الانتهاء من حياة زوجها.

حاولت فرانسيس بالفعل 5 مرات ولكنها فشلت، وفقًا لموقع « actionnews5»، وأجرت الزوجة 5 مراهقين لمساعدتها في قتل زوجها، وكانت المحاولة الأولى هى تفجير سيارته، ولكنه نجا منها بأعجوبة.

والمرة الثانية عن طريق مهاجمتها بمضرب بيبول، وأصيب حينها بإصابة بالغة، ولكنه نجا أيضًا منها، والمرة الثالثة وضعت له سم في الطعام الذي أعدته له، ودخل على أثرها المستشفى وإصابته بجلطة دموية ولكنه نجا منها.

وعندما يأست فرانسيس جعلت المراهقين بتصويب النار عليه، وأصيب توني برصاصتين، واحدة في مؤخرة رأسه، والثانية اخترقت صدره، وقال الأطباء وقتها أنه نجاته تعد بمثابة «معجزة».

وفي المرة الأخيرة قبضت شرطة ولاية بنسلفانيا على ال5 مراهقين، واكتشفوا أن الزوجة هي المخطط لهذه الجرائم، والدافع هو الانتقام من خيانة الزوج لها، وقضت 4 سنوات في السجن.

قرر الزوج مسامحة زوجته، وصرح وقتها أنه «تفهم مشاعر الغيرة لديها، ونحن الاثنين أخطأنا لأننا لم نكن نتحدث سويًا ولا نعبر عن غضبنا وما يدور بداخلنا»، كما سامحته هي الأخرى، وانتظرها حتى قضت فترة عقوبتها، وعادوا لإكمال زواجهما، واليوم يحتفلان بعيد زواجهما، وتحتفل الصحف الأجنبية بهما.

يُذكر أن قصة فرانسيس وتوني حُولت إلى فيلم روائي طويل بعنوان «أنا أحبك حتى الموت»، بطولة كيفن كلاين، تريسي أولمان، كيانو ريفز وريفر فينيكس.

المصري لايت