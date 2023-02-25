توصيات التمكين: الأمم المتحدة والدول الأوربية وأمريكا شركاء في هذه الجريمة..





عندما تنشر اليونتاميس UNITAMS – United Nations Integrated Transition Assistance Mission in Sudan ما يسمى توصيات ورشة لجنة التمكين النهائية وهو تتضمن بنود تناقض حقوق الإنسان وتجافي العدالة وتجانب الشفافية وتتحيز لفئة من الناس، فإنها شريكة في الجريمة دون غطاء أو إلتباس..

عندما تقرر التوصيات :

– إلغاء أحكام قضائية صادرة عن محكمة عليا، بل وإعفاء قضاة المحكمة العليا مع انهم تعيينهم في عهد حكم قحت، فإن هذا عدم إحترام للقانون والقضاء وعدم عدالة..

– عندما تعتمد التوصيات شرطة خاصة نيابة خاصة محكمة خاصة ولجنة إستئناف منها، بل والتدخل فإن أمر المحاماة، فإن هذا عسف وجور العهود الوسطى من التاريخ الأوربي الأسود..

– عندما يتم التلويح الإعفاء من الخدمة ومن أشخاص من خارج الدوائر الإدارية (لجان المقاومة ونحوهم) للتقارير أو تقديم بيانات، وللاحلال والابدال، فإن هذا تجاوز صارخ لأى مبدأ قانوني أو عدالة..

– حين تصمت التوصيات عن التوصية بإبعاد (الحزبية والأجندة الحزبية التنافس السياسي)، فإن اللجنة تتحول لأداة فوق كل جهة للبطش انتهاك الحقوق وتصفية الحسابات..

– حين تجعل التوصيات من اللجنة أداة لجمع المعلومات وإصدار القرارات و تنفيذها إستلام الأموال والممتلكات والتصرف فيها (شركة قابضة)، وإعفاء الموظفين والعاملين وإحلال بديل لهم، فإنها تصبح دولة داخل دولة، بل لا تبقي للدولة الأخرى قرار أو سلطة..

– حين تصر على إبعاد وزارة العدل، هكذا في التوصيات، فإنها تنوي الظلم..

الأمم المتحدة والمجموعة الأوربية أنتم شركاء في الجريمة..

د. إبراهيم الصديق على