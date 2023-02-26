عندما سقطت قناة الجزيرة





امس تمخضت قناة الجزيرة فلم تلد حتى أم سيسي.. بثت تقرير مصور عن حادثة مقتل المشير الزبير ورفاقه في الناصر… وعنونت التقرير بالجريمة السياسية.. يعني من قولة تيت توصلت القناة إلى انها جريمة وسياسية كمان..

اوردت الجزيرة شهادة مساعد الكابتن العميد الفاتح خضر، وعقيد كان شاهد عيان من قوة الناصر..والفريق محمد بشير سليمان باعتباره الناطق الرسمي وقتها، ولام اكول ومعه آخر باعتبارهم كان من الناجين من ركاب الطائرة.. بالمناسبة الانتنوف 32 اصلا مافيها مقاعد والناس بتقعد في صفوف متقابلة على بعض وظهرهم لجسم الطيارة وعدد النوافذ قليل جداا واعلى من الركاب يعني لو عايز تعاين برا الطيارة الا تقيف على حيلك وتمشي على واحد من الشبابيك..

واحد ضباط انقلاب رمضان..ما عارف قيمة افادتو شنو خاصة انو ضباط رمضان حركة انقلابية ما حركة عندها جيش وقوات عشان تقدر تسقط طائرة وكمان في الناصر..

والمحبوب عبد السلام ورجل آخر يبدو انه من الدفاع الشعبي.. بتاع الدفع الشعبي دا تحديدا ركزوا في كلامه حتلقوه كلو انطباعات وانا كنت لصق الترابي في صلاة الجنازة..شهادة يمكن ليها قيمة في اي حاجة الا حادثة الناصر..

الجزيرة وقعت في عدة اخطأ ظاهرة.. أولا بثت صورة متلاعب فيها تظهر الزبير بكامل لبسه العسكري ملقي على الارض ومصاب في رأسه فيما يشبه اصابة الطلقة.. طبعا هي صورة توضيحية، لكن المشاهد سيعتقد انها صورة حقيقية تؤكد نظرية المؤامرة.. القناة اختصرت شهادة اهم شاهدين مساعد الطيار والعقيد الكان في مطار الناصر وقتها..

حاولت القناة جادة اثبات أن الزبير قتل لانه كان يمثل تهديد لسلطة المكون المدني في الانقاذ..طبعا ديل اسياد الجلد والراس لانهم المخططين وجزء من المنفذين للانقلاب..عشان كدا جابت افادات المحبوب عبد السلام الاتكلم عن ان الزبير كان يسعى لسيطرة العساكر وانه كان ضد الديمقراطية والتعددية. وطبعا ديل مغالطة كبيرة لانو في الزمن داك كان الترابي هو الكل في الكل ولا ديمقراطية حتى داخل المكتب القيادي للحركة الاسلامية ناهيك عن ديمقراطية للبلد كلها.. بالمناسبة للمحبوب شقيق طيار قتل في حادثة مشابهة في الجنوب اعتقد في ربكونا..وهو تحدث عن عدم اجراء التحقيقات في اخطأ العسكريين.. خقو الناس تشيل معاها الحتة دي..

ومن معلوماتي الاتاح لي موقعي وقتها كضابط في القوات الجوية.. اقول أن طيارة الانتنوف 32 دخلت جديدة للقوات الجوية.. وحسب كتيب تشغيلها فهي تحتاج لمدرج ما شرطة يكون مسفلت لكن يجب ان لا يقل طوله عن 1700 متر..لكن للاسف كان طول مطار الناصر فقط 500 متر..وحسب افادات قريتها في الوقت داك قبل مغادرة الطائرة ملكال احد ضباط الناصر قاس طول المدرج بالخطوات وجدها 600 خطوة واخطر قيادة ملكال بذلك وان المدرج طوله في حدود 500 متر..يعني الكارثة بقت حتمية من قيام الطائرة من ملكال…

الخوارج سبق ان اسقطوا في الناصر نفسها طائرتي هلكوبتر في يوم واحد بصواريخ سام 7 عشان كدا اصلا ما كان في طريقة الطيارة تهبط من الجنوب للشمال عكس الريح لانو المنطقة غير آمنة..

عموما أمس الجزيرة لم تبحث عن الحقيقة بقدر ما بحثت عن الاثارة والتشويق ونظرية المؤامرة التي نحبها جميعا..كنت اتوقع من قناة الجزيرة ان تورد المعلومات الفنية عن الانتنوف 32 لكن للاسف هي حتى الصورة النشرتها كانت للانتنوف 26…وبكرة اعادة البرنامج احضروها واستصحبوا معاكم كلامي دا… ودققوا في كلام مساعد الطيار العميد الفاتح خضر عن طول المدرج والطول البتحتاجو الانتنوف 32 للهبوط..

علي ميرغني

