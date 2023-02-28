بالفيديو.. “بصمة الوجه” بدلاً من وثائق السفر في مطار السعودية





أعلنت شركة مطارات الرياض عن تنفيذ تجربة “رحلة السفر الذكية” بمطار الملك خالد الدولي بالعاصمة للتعرف على بصمة الوجه الرقمية للمسافرين دون الحاجة إلى وثائق السفر.

وأوضحت الشركة في بيان لها اليوم (الإثنين)، أن ذلك جاء بالتعاون مع شركة “سيتا” العالمية، في خطوة مهمة لتحويل مطار العاصمة إلى مطار ذكي للوصول إلى رضا العملاء.

وأطلقت شركة مطارات الرياض في وقت سابق الخدمة التجريبية لعربات التسوّق الذكية بصالة السفر الداخلية رقم 5 بمطار الملك خالد الدولي بالرياض، ليصبح أول مطار في المملكة يتيح مثل هذه الخدمة الجديدة لمسافريه.

في خطوة مهمة لتحويل مطار العاصمة إلى مطار ذكي نسعى فيه للوصول إلى رضا العملاء، نجحت #مطارات_الرياض بالتعاون مع شركة سيتا @SITAonline العالمية في تنفيذ تجربة «رحلة السفر الذكية» في #مطار_الملك_خالد الدولي للتعرف على بصمة الوجه الرقمية للمسافرين دون الحاجة إلى وثائق السفر. pic.twitter.com/TZ0Dytckxv — مطارات الرياض (@riyadhairports) February 27, 2023

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