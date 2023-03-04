حسين خوجلي يكتب: عرمان فصلٌ أخير من الكوميديا السوداء





إني لأعجب لهذه الحملة الجائرة التي تتعالى مطالبة بإبعاد الرفيق عرمان من دعوته لتفكيك الجيش السوداني وإعادة هيكلته وسن عقيدة جديدة لدوره في الحرب والسلام، وقد أثبت هؤلاء بهذه الحملة أنهم لا يعرفون أقدار الرجال.

فالرفيق عرمان هو وحده الذي يملك خبرة دموية متواصلة لأربعين عاماً تحت إمرة قرنق تارةً والحلو وعقار تارةً أخرى. وهو المناضل الوحيد الذي ساهم في اغتيال قيادات الجيش السوداني وحصاد جنوده وحرق معسكراتهم وخيانة شعبه. (حقاً إننا وطن لا يعرف أقدار أبطاله)

حسين خوجلي