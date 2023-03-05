شاهد بالصورة والفيديو.. مواطن سوداني بالسعودية يرفض مبلغ 25 ألف ريال مقابل زجاجة “ويسكي” صغيرة يضعها في جيبه ويجهش بالبكاء: (أنا لا أفعل معصية تغضب الله)





تصدر مقطع فيديو لمواطن سوداني مقيم بالمملكة العربية السعودية التريند على منصات مواقع التواصل الاجتماعي السودانية والعربية.

وبحسب رصد ومتابعة محرر موقع النيلين فقد أظهر المواطن السوداني للعالم أجمع تمسكه بدينه وخوفه من المولى عز وجل وذلك بعد رفضه مبلغ ضخم قيمته 25 ألف ريال سعودي مقابل وضع زجاجة “ويسكي” صغيرة في جيبه.

وبالعودة للتفاصيل فقد قام ناشط يمني باستدراج المواطن السوداني لإجراء مقلب “كاميرا خفية” معه من داخل سيارته بعد أن طلب منه الأخير توصيله عبر سيارة الأجرة التي يقودها اليمني.

ووفقاً لما تابع محرر موقع النيلين فإن الناشط عرض على المواطن السوداني وضع زجاجة “الويسكي” في جيبه أثناء مرورهم بالتفتيش.

لكن السوداني رفض وبشدة قام لم يلتفت لكل الإغراءات المادية التي قدمها له الناشط اليمني والتي وصلت لمبلغ 25 ألف ريال سعودي.

وظل المواطن السوداني الأصيل وبحسب ما تابع محرر موقع النيلين متمسكاً بموقفه ومطالباً صاحب المقلب في كل مرة بالصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم مؤكداً له أنه لن يفعل معصية تغضب الله ولو بكل الدنيا.

السوداني الذي حير مستضيفه بأخلاقه العالية أجهش بالبكاء بعد أن علم بأن الأمر مقلب عبارة عن “كاميرا خفية” وسط إشادة الناشط اليمني الذي اعترف بأنه لم يقابل مثل أخلاق هذا الرجل في حياته.

ياسين الشيخ _ الخرطوم

النيلين