شاهد بالفيديو.. الفنانة منى ماروكو تفاجئ متابعيها وتظهر محتشمة بـ(الحجاب) في السعودية وتعليقات ساخرة من المغتربين: (يوم أفرو ويوم ماروكو نحنا حقو نطلع نخلي ليهم البلد دي)





فاجأت المطربة السودانية المثيرة للجدل منى ماروكو متابعيها ومرتادي مواقع التواصل الاجتماعي بالسودان بظهورها وهي محتشمة في العاصمة السعودية الرياض.

وبحسب ما شاهدت محررة موقع النيلين فقد ظهرت المطربة التي اشتهرت بارتداء الملابس المثيرة وتقديم الرقصات الفاضحة وهي تتجول في العاصمة السعودية التي زارتها لإحياء بها.

مرتادي مواقع التواصل الاجتماعي وخصوصاً المغتربين سخروا من ظاهرة زيارة المطربات والنجمات للسعودية وكتب أحدهم (يوم أفرو ويوم ماروكو نحنا حقو نطلع نخلي ليهم البلد دي).

رندا الخفجي _ الخرطوم

النيلين