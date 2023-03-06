بالفيديو.. ملاسنة حادة بين رئيس الكونغو والرئيس الفرنسي أثناء مؤتمر صحفي





وثق مقطع فيديو ملاسنة حادة بين الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون ورئيس الكونغو الديمقراطية فيليكس تشيسكيدي، أثناء المؤتمر الصحفي الذي أعقب زيارة ماكرون للكونغو.

وذكر رئيس الكونغو الديمقراطية نظيره الفرنسي بتورط فرنسا في الإبادة الجماعية التي جرت عام 1994 وسأله: كيف ستساعد فرنسا في استعادة الأمن في الكونغو؟ .

وبدأ ماكرون في الجدال أمام الصحفيين قائلا إنه يرفض المسؤولية التي ينسبونها لفرنسا عن المجازر.

صحيفة المرصد