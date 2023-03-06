مداراتمنوعات

شاهد بالفيديو.. تحت شعار “الفزع” ناشط سوداني يرصد مكافأة مالية تتعدى المئة ألف جنيه لمن يعثر على “كلب” حسناء النيل الأزرق الريان الظاهر المفقود منذ أيام

2023/03/06
332340439 720409516129591 6738530083746491549 n

كشف ناشط سوداني معروف عبر بثه لمقاطع فيديو “الفزع” على تطبيق “تيك توك” المتابع بشدة في السودان عن خطوة و “فزع” جديد.

وبحسب ما شاهد محرر موقع النيلين فقد أكد الناشط محمد الرجبابي, في حديثه الذي خصصه عن الكلب الصغير والوديع “أليكس” الضائع منذ أيام.

وكشف الناشط أنه وبمساعدة بعض المتابعين قاموا برصد مكافأة مالية تصل إلى مئة ألف جنيه سوداني وتزيد لمن يدلهم على الكلب “اليكس” والذي فقدته صاحبته مذيعة النيل الأزرق ومراسلة قناة العربية الريان الظاهر منذ أيام وفقاً لما أعلنت في وقت سابق.

ووفقاً لمتابعات محرر موقع النيلين فقد قامت حسناء الشاشة الزرقاء بمشاركة فيديو الناشط على حسابها الرسمي عبر عملاق مواقع التواصل الاجتماعي فيسبوك.

محمد عثمان _ الخرطوم

النيلين

2023/03/06