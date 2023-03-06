شاهد بالفيديو.. خطف الأضواء وتصدر التريند.. رجل سوداني يرقص بشكل هستيري مع إبنته في حفل تخرجها من الجامعة ومتابعون: (الأب الفرفوش نعمة)





لقى مقطع فيديو لرجل سوداني حظه من التداول والشهرة وخطف الأضواء للدرجة التي جعلته ضمن قائمة الفيديوهات الأكثر تداولاً ومشاهدة.

وبحسب ما شاهد محرر موقع النيلين فقد أظهر المقطع الذي تصدر التريند أب سوداني وهو يحتفل مع إبنته ويرقص معها ومع زملائها بشكل هستيري.

الأب الذي نال إشادة الجميع فشل في السيطرة على نفسه وحبس فرحته بتخرج إبنته من الجامعة, وذلك في حفل التخرج الذي شهده جمع غفير.

رواد مواقع التواصل الاجتماعي ومن خلال تعليقاتهم التي رصدها محرر موقع النيلين وصفوا الأب بالنعمة الكبيرة, وجاء التعليق الأكثر تداولاً (الأب الفرفوش نعمة).

محمد عثمان _ الخرطوم

النيلين