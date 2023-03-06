بالصور.. سيدة أعمال كويتية حسناء تصل السودان لإقامة “إيفنت” تحفيزي وأسعار التذاكر تثير ضجة واسعة





تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي بالسودان إعلان ترويجي عن اقتراب موعد وصول سيدة الأعمال الكويتيه

و المتحدثة التحفيزية مريم الدخيل الي السودان لإقامة “ايفنت” تحفيزى منتصف مارس بعنوان “الثراء المالي”.

وبحسب رصد ومتابعة محررة موقع النيلين فقد أثارت أسعار تذاكر “الإيفنت” الذي سيقام بفندق كورنثيا بالعاصمة الخرطوم ضجة اسفيرية واسعة.

وتم عرض اسعار التذاكر بقيمة 105 الف جنيه سوداني للتذكره العاديه شامله الكوفي بريك و 155 الف جنيه سوداني VIP شامله كوفي بريك وغداء ومقاعد اماميه واستقبال عند الباب.

ووفقاً لمتابعات محررة موقع النيلين فقد علق رواد مواقع التواصل الاجتماعي على الأسعار ووصفها المتابعون بالغالية وارجح القائمين بالايفنت بأن التذاكر سيتم طرحها لعدد محدد لإظهار مستوى عالمي يليق بالضيفة.

رندا الخفجي _ الخرطوم

النيلين