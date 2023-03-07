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شاهد بالصور والفيديو.. الفنانة صباح عبد الله تشتت السكر وتظهر وهي عروس بـ(الجرتق)

2023/03/07
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فاجأت المطربة السودانية الشابة صباح عبد الله جمهورها ومتابعيها على مواقع التواصل الاجتماعي المختلفة بصور جديدة لفتت بها الأنظار.

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وبحسب رصد ومتابعة محرر موقع النيلين فقد نشرت نجمة برنامج أغاني وأغاني السابقة قبل يومين صور ظهرت من خلالها وهي عروس بالجرتق دون أن تكشف اي تفاصيل.

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قبل أن تكشف اليوم الاثنين عن المفاجأة لجمهورها حينما طرحت فيديو كليب لأغنيتها الجديدة التي حملت اسم “شتت السكر” للشاعر أحمد البلال فضل المولى.

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ووفقاً لمتابعات محرر موقع النيلين كتبت صباح على حسابها الرسمي عبر عملاق مواقع التواصل الاجتماعي فيسبوك عن الأغنية الجديدة (حاولنا في الاغنيه البسيطه دي نستخدم بعض اللغات المحلية لبعض القبائل(الهوسا-الدناقله-الفور).

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وختمت تدوينتها: (نحيي عبرهم كل قبائل السودان وإن اصبنا ،هذا ما اردناه، وإن لم نتمكن من النطق الصحيح لبعض الكلمات ،فلهم منا العتبي والمحبه الي اولي اغنيات البوم “شتت السكر” بتمني العمل ده ينال رضاكم).
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محمد عثمان _ الخرطوم
النيلين
2023/03/07