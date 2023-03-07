شاهد بالفيديو.. الفنانة إيمان الشريف تصاب بالإحباط وتبكي بحرقة بعد فشل حفلها بالدوحة وأحد الحاضرين يهتف ويكشف لها الحقيقة الصادمة





كشفت الفنانة السودانية الشهيرة إيمان الشريف لجمورها القليل الحاضر حفلها الأخير الذي أقامته بالعاصمة القطرية الدوحة عن ما حدث خلف الكواليس.

وبحسب ما شاهدت محررة موقع النيلين فقد أكدت الشريف لدى مخاطبتها الجمهور قبل بداية الحفل أنها أصيبت بالإحباط بعد أن شاهدت لأول مرة طوال مشوارها الفني المسرح خالي من الجمهور.

كما كشفت عن بكائها خلف الكواليس بسبب صدمتها من الحضور الضعيف لكنها عادت وأكدت أنها فخورة بالعدد الذي حضر الحفل رغم قلته.

ووفقاً لرصد محررة موقع النيلين فقد هتف أحد الحاضرين أثناء حديث الفنانة وكشف السبب الحقيقي لعزوف الجمهور, قائلاً: (التذاكر غالية).

رندا الخفجي _ الخرطوم

النيلين