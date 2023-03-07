الفنانة “منى مجدي”: لم أتوقع إصابتي ب”الكانسر” المرض فاجأني ولكنه لم يكسر عزيمتي





*أنتجت فيديو كليب “نسمة عبير”.. و أغنية “غنيت يا وطني” لم يتم نشرها..

*هدى عربي وقفت بجانبي.. واستقبال زملائي في الكورال كان رائعاً..

حاربت مرض السرطان اللعين منذ أن داهمها قبل عام كامل و

بعدما فوجئت به وأخبرت شقيقها قصي الذي دعمها وبدأت علاجها في السودان، ومن ثم ذهبت لتكملة العلاج في العاصمة المصرية القاهرة برفقة والدتها وشقيقتها.. إنها

نجمة الكورال “منى مجدي سليم” التي تحدت كل الظروف التي ألمت بها وحاربت الكانسر وقهرت المرض بكل صبر وجلد حتى أصبحت اليوم في مرحلة العلاج الوقائي ثم عادت لحضن الوطن السودان مطمئنة..

اليوم التالي التقت النجمة “منى مجدي” في العاصمة المصرية القاهرة، وكان الحوار التالي..

بداياتك في العمل الفني؟

درست كلية الموسيقى والدراما َومن ثم تخصصت صوت، وعملت في كورال كلية الموسيقى عدة سنوات فيها، كما شاركت في برامج غنائية مختلفة، إضافة لمشاركاتي في عدة مطاعم وفنادق في ولاية الخرطوم ومدني، وهذا ساهم في مسيرتي الفنية..

متى اكتشفتِ مرض السرطان؟

اكتشفت مرض السرطان عن طريق (حبه) كانت ظاهرة لدي، وتعاملت معها بعدم مبالاة؛ خاصة أنها كانت دون ألم، واستمرت معي عدة أشهر. وقمت بعدها بإخبار أخي الأكبر قصي، وذهب معي للفحص أول مرة وأخبرني الطبيب على الفور بوجود كانسر في الثدي وكان ذلك قبل 14 شهر.

و ماذا حدث بعد ذلك ؟

قمت بإجراء العملية الأولى في السودان ولم تكلل بالنجاح، وبعد ذلك اضطررت للسفر إلى القاهرة لإجرائها هناك، و تكملة العلاج، فحضرت إلى مصر ووجدت أطباء جيدين.

* من الذي دعمك بين الأطباء ؟

عندما حضرت إلى القاهرة وجدت د. عثمان القوس والفضل الكبير يعود إليه بعد الله، وكان يدعمني ويشجعني للسفر إلى القاهرة، وبعد سفري قام بمرافقتي إلى طبيب هناك.

هل توقعت إصابتك بهذا المرض؟

لم أتوقع ذلك، ولكن بعد علمي به تقبلت ذلك، وقلت للطبيبة، الحمدلله

من الذي دعمك من الفنانين طوال فترة علاجك؟

فنانون كثر، وكان هناك من يحضر لي في المنزل، وهناك من كان يتصل على، وأول فنانة تواصلت معي النجمة هدى عربي ودعمتني مادياً ومعنوياً، بقولها لي “الكانسر دا لازم تهزميهو بمعنوياتك العالية، والنفسيات تؤثر في الخلايا السرطانية” وقمت بشكرها، ومن ثم ذهبت إلى مصر، وفي الأول أكدت لي الطبيبة ذلك بأن العامل النفسي مهم جداً للعلاج ويساعد على الشفاء.

هناك أغنية قمت بتسجيلها قبل المرض وتم انتشارها في الفيس بوك حدثيني عن ذلك؟

نعم هي

أغنية أنا غنيت يا وطني عشانك، وتمكنت من تسجيلها في الاستوديو ولم أقم بنشرها، وأيضاً هناك فيديو كليب مع المخرج أ.. الطيب صديق في أغنية ” نسمة عبير” على قدر المحبة، وسوف ترى النور في الأيام القادمة، ومعها أغنية جديدة هي الآن في الاستوديو. وهما العملان اللذان سوف يكونان في الفترة القادمة.

ماهو شعورك عندما استقبلك أصدقاء الكورال وزملائك في الفن في المطار ؟

… شعوري كان جميلاً جداً وكنت سعيدة. ولدي طاقة إيجابية كبيرة وعندما كنت في مصر لم أكن أعلم أن أصدقائي سوف ينتظرونني في الكورال، وكان الترتيب مع والدتي وأ. الصافي مهدي ولأن رموشي غير موجوده كنت ادمع وقتها وأنا (بحك فيها) وكنت سعيده جداً بالاستقبال.

ماهي فترة عملك مع كورال الموسيقى؟

عملت معهم من أول سنة لي في الكلية ولمدة 10 سنوات .

مقلب “عليك واحد” ومنى مجدي؟

في المقلب الأخير عليك واحد كنت أرى أن تصرفاتي عادية، وكان بالنسبة لي مقلب عادي ، وأنا متواصلة مع طبيبي الخاص، وأقوم بعمل جرعات كل 3 أسابيع وتم إيقاف الكيماوي الآن وأصبحت في مرحلة علاج وقائي( العلاج الموجه) وهو هرموني كي لا يعود المرض مرة أخرى، خاصة أنني لم اكتشفه إلا في المرحلة الثانية..

هل أنت راضية عن نفسك؟

أنا سعيدة أنني وصلت لهذه المرحلة من الابتلاء ، وسعدت بذلك بعد معرفتي بالشفاء والمرض ابتلاء من رب العالمين.

كلمة أخيرة؟

أتمنى أن كل شخص يحب الآخر، لأن الحب يشفي أمراضاً كثيرة مثل أمراض النفوس وأنا أؤمن بهذا تماماً..

حوار. مي عزالدين

صحيفة اليوم التالي