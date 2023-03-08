حليم عباس: لا يتوقع أحد منا أن نجامل مليشيا عائلية على حساب البلد





تصدِّق يا مؤمن أن السيد محمد حمدان دقلو إمام المدنية الديمقراطية في السودان يريد أن يجعل مؤسسة الجيش تسلم السلطة لشلة قحت، ويعجز في الوقت نفسه عن جعل شلة قحت، بكل هوانها وقلة حليتها، تقبل بالآخرين!

يعني ديمقراطية حميدتي حدها أخذ السلطة من الجيش، ولكنها تعمى عن التوافق الوطني وتتجاهل إصرار قحت على منع الآخرين من مجرد التوقيع على الاتفاق الإطاري.

نحن ليس لدينا مشكلة شخصية مع حميدتي وأسرته، ولكننا ضد موقفه السياسي، وضد وضعه كدولة داخل الدولة تريد أن تفرض على الشعب موقفها السياسي. نحن حينما لم نتفق مع حزبنا السياسي قدمنا استقالتنا وخرجنا منه بدون تردد. فلا يتوقع أحد منا أن نجامل مليشيا عائلية على حساب البلد.

مشكلة السودان حلها في تسوية شاملة بدون وصاية طرف وبدون إقصاء لاي سوداني؛ من يرفض هذا الحل هو تحالف قحت الذي يدعمه آل دقلو ويريدون فرضه علي الناس. وإنهاء سلطة العسكر وإعادتهم إلى الثكنات وإصلاح المؤسسة الأمنية يكون عبر حكومة منتخبة يختارها الشعب. حل مشكلة التهميش واللامساواة وغياب العدالة يكون عبر تمكين كل السودانيين من المشاركة في صناعة مصيرهم، وليس عبر تكريس سلطة الأقلية باسم الثورة والمدنية.

الموقف السليم لحميدتي كان هو موقف التسوية الشاملة ولكنه اختار أن تبنى موقف الأقلية ويتحالف معها؛ وهذه مشكلته وليست مشكلتنا نحن.

حليم عباس