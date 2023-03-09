شاهد بالفيديو.. خلال إحدى الحفلات.. الفنانة هدى عربي تمازح عازفها وتدخل في نوبة ضحك هستيري بسببه وتقول: (الله لا حرمنا من التحاديق والاستلام السريع)





نشرت الفنانة الشهيرة ونجمة السوشيال ميديا الأولى بالسودان هدى عربي مقطع فيديو حديث من إحدى حفلاتها الأخيرة وذلك على حسابها الرسمي عبر موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك.

وبحسب ما شاهدت محررة موقع النيلين فقد ظهرت سلطانة الطرب وهي تمازح عازف الدرامز بفرقتها “كريستوفر” المشهور بتصرفاته الكوميدية خلال الحفلات.

وقامت عربي ببمازحة عازف الدرامز ومنحته “المايك” ليغني بدلاً عنها, ولكن كريستوفر فاجأها بالغناء بطريقة كوميدية أدخلتها في حالة ضحك هستيري.

وكتبت الفنانة الشهيرة على المقطع بحسب ما نقلت عنها محررة موقع النيلين: (الله لا حرمنا من التحاديق والاستلام السريع حتى اثناء الشغل).

وتابعت: (يا جماعة انا والفرقة ممكن بي نظرة نستلم من بعض الحاجة البتضحكنا كل واحد فيهم بعرف موده شنو ولمن اقبل عليهو يستلم طوالي الحاجة القاصداها).

رندا الخفجي _ الخرطوم

النيلين