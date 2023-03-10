شاهد بالفيديو.. بعد أن جمعهما في مكالمة واحدة.. مواطن سوداني يتسبب في “ربكة” لموظفات خدمات المشتركين بشركة اتصالات معروفة ومتابعون: (دي مافي زول سبقك عليها)





وثق مواطن سوداني للحظة احراجه لموظفتين بإحدى شركات الاتصالات المعروفة في السودان, وقام ببث فعلته على مواقع التواصل الاجتماعي المختلفة.

وبحسب ما شاهدت محررة موقع النيلين فقد قام السوداني الذي لقبه المتابعون بــ(الشقي) بالاتصال بخدمات العملاء والمشتركين بشركة زين للاتصالات.

وقبل أن يتحدث مع الموظفة التي أجابته أولاً قام بإجراء مكالمة جماعية عبر إجرائه إتصال آخر من نفس الرقم على نفس الشركة لترد عليه موظفة أخرى.

وبحسب ما تابعت محررة موقع النيلين فقد دخلت الموظفتين في حديث مع بعضهما في الوقت الذي التزم فيه “الشقي” الصمت.

جمهور مواقع التواصل الاجتماعي من جانبه تناقل المقطع بشكل ساخر وكتب أحد المعلقين (دي مافي زول سبقك عليها قبل كدة).

رندا الخفجي _ الخرطوم

النيلين