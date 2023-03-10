فيديو.. برهان منبسطاً ومبسوطاً في حفل زواج بينما ظهر حميدتي وهو متحفظ.. بالرهان أساساً جياشي شفت ومقرم





شاهدت فيديو حديث لبرهان وحميدتي في مناسبة اجتماعية لعلها حفل زواج وهما يبشران سوياً وبينهما آخر للمغني حسين شندي، بدا فيه برهان منبسطاً ومبسوطاً بينما ظهر فيه حميدتي وهو متحفظ مقارنة ببرهان،



لعل مرد ذلك إنو برهان أساساً جياشي شفت ومقرم أو ربما لأن أغنية شندي مما يروقه.. أو ربما لأسباب وظلال سياسية لا تخفى على فطنة أحد!

حتى بت أشك أن المضيف قد تعاقد مع حسين شندي وندى القلعة مخصوص بحسبان أن كلمات أغانيهم وإيقاعاتها تناسب برهان!

ظن المضيف أنه وبمجرد استنهاضه لهم سوياً (للتبشير) سيصلح ما أفسده الدهر، فإذا بالفيديو يعضد ما لا يخفى على فطنه أحد!

حسين ملاسي

