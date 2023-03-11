شاهد بالصور.. لأول مرة في السودان جمل يعمل تاكسي في شارع النيل بالخرطوم…حسناوات يركبن على ظهره ورواد مواقع يتسابقون على إطلاق تعليقاتهم الساخرة





تناقلت عدد من صفحات عملاق مواقع التواصل الاجتماعي فيسبوك بالسودان صور حديثة أثارت ضجة اسفيرية واسعة بعد أن تم تداولها على نطاق واسع.

وبحسب متابعات محررة موقع النيلين فقد أظهرت الصور المتداولة صاحب جمل وهو يستعين به في العمل بشارع النيل أحد أشهر الشوارع بالعاصمة الخرطوم.

صاحب الجمل قام بوضع علامة “تاكسي” على الجمل الذي استخدمه للسياحة وهو ما جعل رواد مواقع التواصل الاجتماعي يسخرون من خلال تعليقاتهم بعد أن كتبوا لأول مرة في السودان جمل يعمل تاكسي في شارع النيل.

ووفقاً لمتابعات محررة موقع النيلين فإن أكثر ما لفت انتباه الرواد هو ظهور فتيات يركبن على ظهر الجمل دون أن يكشفن عن وجوههن.

رندا الخفجي _ الخرطوم

النيلين